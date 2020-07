M5S, Di Battista cerca la sponda di Conte per rientrare in gioco: «Su Aspi orgoglioso di lui» (Di lunedì 13 luglio 2020) È un vero e proprio endorsement in favore di Giuseppe Conte, quello compiuto da Alessandro Di Battista a seguito dell’intervista rilasciata dal premier al Fatto Quotidiano sull’affaire Aspi. La possibile revoca delle concessioni autostradali ai Benetton piace molto al Cinquestelle ribelle, anche perché segna quasi un ritorno alle origini da parte del MoVimento. Che è poi quel che Dibba ha sempre predicato, un pò per convinzione e molto per interesse politico. È l’unico della vecchia guardia grillina ad aver rifiutato la candidatura. Di conseguenza è l’unico, in base alle regole interne, a poter Aspirare di rimettere piede in Parlamento. Da qualche tempo è sul piede di guerra contro tutti, compreso Beppe Grillo che ... Leggi su secoloditalia

Linkiesta : C'è solo uno stemma ormai sulla bandiera di governo: quello Cinque Stelle. E con la vicenda del #Mes è riemersa la… - XMERIDIO78 : RT @francotaratufo2: Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’inter… - DeSantis1948 : RT @francotaratufo2: Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’inter… - FPuggini : RT @francotaratufo2: Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’inter… - M5SGiorgio : RT @francotaratufo2: Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’inter… -