Lega Serie A in assemblea per “valutare la sospensione dei diritti tv” Sky (Di lunedì 13 luglio 2020) Iniziata l’assemblea di Lega Serie A, chiamata a valutare la prossima mossa nella controversia con Sky, dopo il decreto ingiuntivo (ma non esecutivo) del Tribunale di Milano nei confronti della pay-tv. Sky non ha infatti versato l’ultima rata dei diritti tv della stagione in corso. La riunione in videoconferenza, che vede la presenti tutti i club della massima Serie di campionato, ha all’ordine del giorno la “valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del contratto di licenza dei diritti tv“. Non è da escludere che le società decidano per una nuova diffida di sette giorni nei confronti di Sky. La linea più dura, sostenuta da alcuni club, proporrebbe la minaccia di ... Leggi su sportface

SerieA : Pochissime ore al via della 32ª giornata. ?? Qui tutta la programmazione. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A… - SerieA : La classifica aggiornata dopo la 3??0??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di Le… - SerieA : Le note che hanno emozionato intere generazioni accompagneranno i calciatori della Serie A TIM al loro ingresso in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Al via l'assemblea della Lega Serie A sulla vertenza con Sky - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Al via l'assemblea della Lega Serie A sulla vertenza con Sky -