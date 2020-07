Inter-Torino 3-1, Lautaro Martinez ritrova il gol (Di lunedì 13 luglio 2020) A San Siro, Inter-Torino termina 3-1 con la vittoria dei nerazzurri in rimonta: Lautaro Martinez ritrova il gol dopo cinque giornate di astinenza Inter-Torino termina con la vittoria dei nerazzurri in rimonta. Gli uomini di Antonio Conte si portano al secondo posto della classifica di Serie A a pari punti con la Lazio. L’Inter comincia meglio gestendo il possesso del pallone, costringendo il Torino a difendersi con tutti i suoi uomini. I granata si dispongono in campo in modo molto ordinato e rischiano poco. La rete del vantaggio degli ospiti nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo: Handanovic si fa sfuggire il pallone dalle mani in uscita e Belotti si fa trovare pronto a gonfiare la rete. La migliore occasione capita sui ... Leggi su zon

