Imoco Volley, primo allenamento al Palaverde: 'Inizio soft, andremo in progressione' (Di lunedì 13 luglio 2020) primo giorno di lavoro tra la parte atletica mattutina a San Vendemiano e la parte tecnica del pomeriggio al Palaverde per le Pantere dell'Imoco Volley che, lunedì 13 luglio, hanno iniziato a 'sudare' ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Imoco Volley Imoco Volley, primo allenamento al Palaverde: «Inizio soft, andremo in progressione» TrevisoToday Serie A: Presentate le domande di iscrizione, anche Casalmaggiore è viva

Volley femminile, ecco tutte le domande di iscrizione ai campionati di SerieA1 e SerieA2

Questa mattina sono scaduto i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2020-21. Le richieste giunte alla Lega Pallavolo Serie A Femminile per quel che concerne ...

