Gisec, pubblicati i bandi per il rinnovo del cda e degli organi direttivi

pubblicati i bandi per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e degli organi direttivi e di controllo di Gisec Spa, società provinciale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Caserta. In capo alla Società vi è anche la gestione dello Stir di Santa Maria Capua Vetere ed i siti di stoccaggio di ecoballe di Villa Literno. Il bando è consultabile sul sito internet della Provincia di Caserta e le candidature andranno presentate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il 20 luglio c.a. "È il primo rinnovo degli organi gestionali di Gisec dalla mia elezione – ha ...

