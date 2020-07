Gallarate, marocchino arrestato e picchiato da 4 vigili: calci e pugni mentre lui è a terra (Di lunedì 13 luglio 2020) Gallarate, marocchino aggredito da quattro vigili – VIDEO Scene di violenza arrivano da Gallarate, dove il 7 luglio scorso quattro vigili hanno fermato e bloccato con metodi molto duri un uomo di origini marocchine di 41 anni che aspettava di fare rientro nel rifugio per senza tetto “Casa di Francesco”, dove vive da quando ha perso il lavoro a dicembre 2019. A riprendere la scena dal balcone che si affaccia sulla strada la dipendente di un’azienda municipalizzata del comune in provincia di Varese, Sara Iorio, che ha sporto denuncia nei confronti degli agenti il giorno seguente, accompagnata da una collega. Iorio avrebbe assistito a tutta la dinamica dell’incidente e non solo alla scena di aggressione del filmato: stando al verbale di denuncia di querela e a quanto ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Gallarate marocchino Gallarate, fermo di un marocchino: video portato in commissariato Il Giorno Movida blindata a Sesto: denunciati tre giovanissimi. Controlli serrati

SESTO CALENDE – Pugno duro con la Movida fracassona di Sesto: dopo le lamentele dei residenti e la decisione dell’amministrazione comunale di limitare con un’ordinanza ad hoc gli orari degli esercizi ...

Fermo di un giovane marocchino Video portato in commissariato

Un video che riprende le fasi di un fermo piuttosto concitato, quattro agenti della polizia locale che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere rimediando prognosi fra i quattro e i sette giorni m ...

