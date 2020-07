Foggia: auto contro muro, un morto Incidente nel primo pomeriggio (Di lunedì 13 luglio 2020) Strada provinciale 90, alle porte di Foggia. Per cause da dettagliare la Fiat Stilo condotta da un uomo sulla cinquantina si è schiantata contro il muro di un’abitazione privata. L’uomo è morto sul colpo. Rilievi e indagine della polizia stradale per il sinistro avvenuto intorno alle 14. L'articolo Foggia: auto contro muro, un morto <span class="subtitle">Incidente nel primo pomeriggio</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

