Esposto Codacons contro l’Oms: aperta inchiesta per il Covid-19 (Di lunedì 13 luglio 2020) aperta un’inchiesta a carico di ignoti per epidemia colposa dopo un Esposto del Codacons nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata di aver contribuito alla diffusione del coronavirus. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Milano per mano del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e affidato al pm Mauro Clerici, che lo ha trasmesso ai colleghi di Roma per competenza territoriale. Leggi su sportface

GabriellaMan : RT @rtl1025: ?? E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, a seguito di un esposto del #Codacons sul… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, a seguito di un esposto del #Codacons sul… - rtl1025 : ?? E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa, al momento a carico di ignoti, a seguito di un esposto del… - AgenziaOpinione : CODACONS * COVID: « LA PROCURA DI MILANO INDAGA SU RESPONSABILITÀ organizzazione mondiale sanità (OMS), il PM CLERI… - newsrimini : Esposto Codacons chiede la chiusura del Samsara a #Riccione -

Ultime Notizie dalla rete : Esposto Codacons Il Codacons presenta esposto: "Troppi assembramenti nel locale, chiudete il Samsara" RiminiToday Esposto Codacons chiede la chiusura del Samsara a Riccione

Il Codacons chiede la chiusura del Samsara Beach di Riccione con un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini. Una richiesta dovuta, si legge in una nota, alla “situazione di ...

Samsara: Indino su esposto Codacons: troppo facile attaccare imprenditore

L’esposto con il quale il Codacons chiede la chiusura del Samsara Beach a Riccione (vedi notizia) non va giù al presidente del SILB della provincia di Rimini, Gianni Indino. “Troppo facile – scrive – ...

Il Codacons chiede la chiusura del Samsara Beach di Riccione con un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini. Una richiesta dovuta, si legge in una nota, alla “situazione di ...L’esposto con il quale il Codacons chiede la chiusura del Samsara Beach a Riccione (vedi notizia) non va giù al presidente del SILB della provincia di Rimini, Gianni Indino. “Troppo facile – scrive – ...