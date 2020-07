Dove resta l’obbligo di mascherina dopo il 14 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Il DPCM che entrerà in vigore domani 14 luglio con le nuove misure contro COVID-19 prevede l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ma anche Dove non è possibile garantire il distanziamento, almeno fino al 31 luglio. Il Corriere della Sera spiega oggi che la scelta è quella di stringere su quelle misure che secondo gli scienziati hanno consentito soprattutto nelle ultime settimane di contenere la diffusione del Covid-19. Ecco perché nei colloqui di queste ore con i governatori il titolare degli Affari regionali Francesco Boccia ha chiesto di non discostarsi dalla linea di prudenza che si basa sui tre «pilastri» ormai divenuti un’abitudine per i cittadini: mascherina, un metro di spazio tra le persone, ... Leggi su nextquotidiano

Il DPCM che entrerà in vigore domani 14 luglio con le nuove misure contro COVID-19 prevede l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ma anche dove non è possibile garantire il distanziamento, almeno ...

