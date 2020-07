Diede fuoco alla ex moglie: condannato a 18 anni di carcere (Di lunedì 13 luglio 2020) Evase dai domiciliari per dare fuoco alla ex: chiesti 20 anni di carcere 23 giugno 2020 E' stato condannato a diciotto anni di reclusione Ciro Russo, l'uomo che lo scorso anno tentò di uccidere l'ex ... Leggi su napolitoday

