De Laurentiis colpito dalle strutture di Castel di Sangro: “Nemmeno al San Paolo abbiamo tutta questa roba” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del 2020 del Napoli a Castel di Sangro il presidente De Laurentiis si è detto affascinato di quello che ha scoperto in un posto che aveva fino ad oggi ignorato «Castel di Sangro io la conoscevo per Romito, ma non consideravo e quando sono arrivato lì perché il coronavirus ci aveva posto dei limiti per il ritiro, sono rimasto abbacinato da una bellezza che non conoscevo. Castel di Sangro ha delle strutture che io ignoravo, c’è un campo di calcio e uno stadio che è stato progettato per gli Europei dell’Under 18 e quando l’ho visto ho detto “ma nemmeno al San Paolo abbiamo tutta ... Leggi su ilnapolista

