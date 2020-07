Cyberpunk 2077 nel dettaglio tra abilità e cyberware (Di lunedì 13 luglio 2020) Cyberpunk 2077 offrirà una serie di abilità e cyberware che ci consentirà di personalizzare al meglio il nostro personaggio. I dettagli di questi perk e cyberware sono stati pubblicati dal sito tedesco Night City Life e tradotti dagli utenti di Reddit. Per quanto riguarda i vantaggi, sono state descritte in dettaglio varie opzioni degli alberi Atleticità, Artigianato e Ingegneria. Ovviamente stiamo parlando di spoiler perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre!I vantaggi dell'atleticità includono la capacità di raddoppiare la capacità di carico, la capacità di rigenerare lentamente la salute in combattimento, la riduzione dei danni da caduta, le abilità che vi consentono di sparare mentre correte, scivolate, ... Leggi su eurogamer

