Coronavirus, brevettato a Bari un kit per la diagnosi negli asintomatici (Di lunedì 13 luglio 2020) Un team di ricercatori dell’Università di Bari ha brevettato un nuovo test per diagnosticare il Coronavirus anche negli asintomatici Un nuovo kit per diagnosticare la presenza del Coronavirus nell’organismo umano è stato brevettato all’Università di Bari. Un team di ricercatori, coordinati dal professore Francesco Inchingolo del dipartimento interdisciplinare di Medicina diretto dal professore Carlo Sabbà, ha infatti messo a punto un nuovo test diagnostico rivolto specialmente a pazienti asintomatici. Il tutto in collaborazione con la Pham Chau Trinh University of Medicine in Vietnam. La notizia giunge in un momento in cui, sebbene il numero di contagi sia fortemente calato, continuano ad ... Leggi su zon

luclor7 : @Roberta91754125 @Adnkronos Che balla... Burioni non ha brevettato NULLA che riguarda il coronavirus. Credi ancora… -