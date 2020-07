Chi è Virginia Saba? La fidanzata di Luigi Di Maio è più grande di lui [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Luigi Di Maio è un politico italiano, ma non per questo esente dallo stare nel mirino del gossip. Infatti, molto spesso è stato paparazzato in momenti di svago in compagnia della sua dolce metà. Ma avete mai visto di chi si tratta? La fidanzata del nostro Ministro deglia Affari Esteri si chiama Virginia Saba e ha 37 anni. Vediamo meglio chi è e cosa fa nella vita! Ecco chi è Virginia Saba Nata a Selargius, vicino Cagliari, nel 1982, Virginia Saba è la donna che ha fatto innamorare perdutamente Luigi Di Maio. Lei 37 anni, lui 34, eppure, la differenza d’età tra i due non sembra essere un problema. Virginia è una nota ... Leggi su velvetgossip

