Cagliari, le condizioni di Nainggolan restano da valutare (Di lunedì 13 luglio 2020) Cagliari - Ripresa immediata degli allenamenti per il Cagliari , in vista della gara di mercoledì alle 19.30 con la Sampdoria . Due i gruppi di lavoro: i rossoblù che ieri hanno accumulato più minuti ... Leggi su corrieredellosport

CAGLIARI - Cagliari subito in campo per allenarsi ... Lavoro personalizzato per Oliva, terapie per Pellegrini. Da valutare le condizioni di Nainggolan, uscito al 30' del primo tempo della gara con il ...