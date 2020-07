Bonus vacanze 2020, la lista degli agriturismi aderenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Bonus vacanze 2020, la lista degli agriturismi aderenti. La Fondazione Campagna Amica ha reso note tutte le strutture dove sarà possibile sfruttare la misura prevista dal Decreto Rilancio. Una bella notizia per gli amanti dei viaggi e della cucina che vogliono restare in Italia a passare le vacanze sfruttando il Bonus messo a disposione dal governo all’interno del Decreto Rilancio. Il Bonus vacanze, come ormai noto ai più, può essere richiesto dai nuclei familiari la cui Isee non superi i 40 mila euro. La somma da spender può arrivare fino a un massimo di 500 euro previsto per la famiglia composta da almeno tre persone. Di questi 500 euro, 400 vengono ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Fregatura bonus vacanze: attenti a dove prenotate Trend-online.com Bonus Vacanze sul Gargano? Zangardi: “Nel nostro Consorzio 20 strutture su 20 lo accettano”

Lo conferma il presidente del Consorzio “Gargano Ok”: “Quando si parla di turismo bisogna farlo attraverso dati certi e rappresentativi: il Gargano c’è” RODI GARGANICO (Fg) – “Non è vero che sul Garga ...

Il Sud riparte coi turisti italiani: un’occasione da non sprecare (aspettando gli stranieri)

Troppe disdette. Alcuni dei più bei hotel di Calabria e Puglia preferiscono tener chiuse le strutture, rimandare indietro al mittente i buoni vacanze (un vero e proprio flop per molti) e rinviare il t ...

