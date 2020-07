Agrigento, morto in casa con mani e piedi legati (Di lunedì 13 luglio 2020) Legato mani e piedi dopo una rapina, ritrovato morto dopo giorni: la vittima è un 89enne di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione a Palma di Montechiaro dopo che il figlio aveva segnalato che non riusciva più a rintracciare il genitore, e l’hanno trovata completamente a soqquadro. … L'articolo Agrigento, morto in casa con mani e piedi legati è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

