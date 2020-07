Addio a Zindzi Mandela, la figlia di Nelson e Winnie (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Zindzi Mandela, la figlia più giovane di Nelson e Winnie Mandela, protagonisti della lotta contro l’apartheid in Sudafrica, è morta a 59 anni: lo ha riferito l’emittente nazionale South African Broadcasting Corporation. La donna, ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, è deceduta in un ospedale di Johannesburg. Leggi su dire

