Zenga: «Siamo stati poco brillanti, il Lecce ha avuto occasioni più evidenti» (Di domenica 12 luglio 2020) L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lecce Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato al termine del match contro il Lecce. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: ANALISI MATCH – «Loro hanno avuto più occasioni evidenti ma anche noi ne abbiamo avute tante. Siamo stati poco brillanti nell’area di rigore e nel momento in cui dovevamo mettere la palla giusta. Ripeto le occasioni ne abbiamo avute anche noi ma quelle del Lecce sono state più evidenti. Questo 0-0 poteva essere tranquillamente un 2-2». SQUADRA – ... Leggi su calcionews24

Cagliari - Zenga : “Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto” Una sconfitta all'esordio sulla panchina del Cagliari per Walter Zenga che giudica così la prova della sua squadra al Bentegodi: "siamo partiti male, abbiamo subito subito un tiro in porta. Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati ...

