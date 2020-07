Usa, Cristina Basso premiata dalla HeartRhythm Society: è la prima volta per un anatomopatologo (Di domenica 12 luglio 2020) Il premio Lecture Douglas P. Zipes è conferito dalla HeartRhythm Society- USA, la Società leader mondiale nel settore cardiologico delle malattie aritmiche viene attribuito, sulla base di una selezione da parte di un comitato di esperti internazionali, ad una persona che si sia distinta per aver fornito un contributo significativo e unico nel campo dell’elettrofisiologia e del pacing cardiaco come ricercatore di base. Con la scelta della Professoressa Cristina Basso del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università degli Studi di Padova, e Direttore UOC Patologia Cardiovascolare, Azienda Ospedaliera di Padova, per la prima volta viene conferito non ad un cardiologo clinico ma ad un anatomopatologo. ... Leggi su ildenaro

Cristina Marino - il web l’accusa di essere troppo magra e di fare troppo sport - la reazione della donna è eccessiva Cristina Marino, poche settimane dal parto il tutto per tutto per tornare come prima Cristina Marino la compagna di Luca Argentero ha dato alla luce la sua prima bambina proprio poche settimane fa ed è subito apparsa su Instagram vogliosa di ...

ildenaro_it : #Usa, Cristina Basso #premiata dalla #HeartRhythm #Society: è la prima volta per un #anatomopatologo - biagiolo82 : @JuveMer93851167 @laura_maffi @Ardito65330980A @cristina_losi Voi in vece andate dietro ai bacia salami che credono… - bettadigiulio : RT @repubblica: RepIdee 2020, il Coronavirus dall'Italia agli Usa: ne parlano Ezio Mauro e Roberto Saviano [di CRISTINA NADOTTI] [aggiornam… - repubblica : RepIdee 2020, il Coronavirus dall'Italia agli Usa: ne parlano Ezio Mauro e Roberto Saviano [di CRISTINA NADOTTI] [a… - pizzi_cristina : RT @CesareSacchetti: Ad Albuquerque, negli USA, è stata eretta una statua di Jeffrey Epstein davanti alla sede del comune. Buttano giù le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Cristina Usa, Cristina Basso premiata dalla HeartRhythm Society: è la prima volta per un anatomopatologo Il Denaro Usa, Cristina Basso premiata dalla HeartRhythm Society: è la prima volta per un anatomopatologo

Il premio Lecture Douglas P. Zipes è conferito dalla HeartRhythm Society- USA, la Società leader mondiale nel settore cardiologico delle malattie aritmiche viene attribuito, sulla base di una selezion ...

Statua ‘Sophia’ circondata dal degrado

"Se la danneggiano la ripareremo, se la abbattono la rimetteremo in piedi, se la deturpano o la sporcano la puliremo. Noi che amiamo Sophia non scappiamo, noi affrontiamo". Alessio Biagi, vice preside ...

Il premio Lecture Douglas P. Zipes è conferito dalla HeartRhythm Society- USA, la Società leader mondiale nel settore cardiologico delle malattie aritmiche viene attribuito, sulla base di una selezion ..."Se la danneggiano la ripareremo, se la abbattono la rimetteremo in piedi, se la deturpano o la sporcano la puliremo. Noi che amiamo Sophia non scappiamo, noi affrontiamo". Alessio Biagi, vice preside ...