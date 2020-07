Serie A, i risultati delle partite pomeridiane (Di domenica 12 luglio 2020) Serie A, i risultati delle partite pomeridiane del 32° turno del campionato: la Sampdoria espugna la Dacia Arena, pareggio in extremis della Fiorentina Termina il pomeriggio della domenica di Serie A, in attesa di Napoli-Milan. Gol e sorprese nel 32° turno del campionato. Scatto della Sampdoria in ottica salvezza, pareggio in extremis della Fiorentina e del Parma. Genoa-Spal 2-0 Il Grifone non lascia punti per strada e vince facilmente contro la cenerentola del campionato. Pandev apre le danze al 24′ con un bel gol di prestigio: controllo di mancino e diagonale di destro. Al 37′ il Genoa conquista un calcio di rigore: Iago Falque si presenta sul dischetto e sbaglia. Nella ripresa ci pensa Schone ad archiviare la pratica con la specialità della casa, il calcio ... Leggi su zon

