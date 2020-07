Rissa Juve Stabia-Virtus Entella, i campani non ci stanno: “Ecco come stanno le cose” (Di domenica 12 luglio 2020) La S.S. Juve Stabia tiene a precisare quanto segue in merito alle ultime vicende attraverso questa nota stampa: “Avevamo deciso di non tornare più sull’argomento, ma siamo costretti a farlo per rispondere a certe affermazioni di Gozzi, presidente della Virtus Entella, che davvero non comprendiamo visto che lui stesso ha ammesso di aver ricevuto la massima collaborazione dalla Juve Stabia. Ad essere arrabbiati siamo noi, dato che la Juve Stabia paga dazio con la squalifica di tre giornate inflitta a Canotto, provvedimento per il quale abbiamo deciso di fare ricorso. È stato Coppolaro a spingere Canotto contro le protezioni, rischiando per altro di fargli davvero molto male e utilizzando una spropositata violenza. Ecco ... Leggi su calcioweb.eu

