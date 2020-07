Recovery Fund, incontro ai vertici tra Conte e Merkel: cosa c’è da sapere? (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo il premier italiano, Giuseppe Conte, la cancelleria tedesca «comprende che si tratta di un appuntamento con la storia». E’ atteso per domani l’incontro ai vertici tra il Premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. «Ho fiducia nella responsabilità e nel coraggio della cancelliera Angela Merkel. So che lei vive molto questa dimensione … L'articolo Recovery Fund, incontro ai vertici tra Conte e Merkel: cosa c’è da sapere? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

E’ atteso per domani l’incontro ai vertici tra il Premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. «Ho fiducia nella responsabilità e nel coraggio della cancelliera Angela Merkel. So che ...Discutiamo tanto di numeri e risorse in arrivo - oltre 260 miliardi tra Sure, Recovery Fund e altri programmi europei - e pochissimo di come vogliamo spenderli. Io credo ad esempio che per gestire ...