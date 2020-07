Padre e figlio accoltellati a Napoli durante una rapina (Di domenica 12 luglio 2020) Padre e figlio sono stati accoltellati a Napoli ieri sera durante una rapina. È accaduto al corso Meridionale, nei pressi della stazione centrale Serata di terrore ieri sera un Padre e figlio a Napoli. I due erano a bordo della propria auto al corso Meridionale, vicino alla stazione centrale di piazza Garibaldi, quando sono stati avvicinati da due due scooter con quattro persone a bordo. I malviventi hanno preteso la consegna di un tablet, minacciando i due con i coltelli. Probabilmente i congiunti hanno reagito e purtroppo lo hanno fatto anche i malviventi a loro volta e a loro modo. Il Padre, cinquantunenne, è stato colpito con tre colpi all’addome. Il figlio, ... Leggi su bloglive

Notte di paura : padre e figlio accoltellati in strada per rapina. Il bottino? Un tablet Notte di paura a Napoli: padre e figlio accoltellati durante una rapina ieri sera. Il fatto è avvenuto in corso Meridionale, non lontano dalla Stazione centrale. Quattro persone a bordo di due scooter ...

Naya Rivera : il figlio dell'attrice di Glee riabbraccia suo padre (FOTO) Ryan Dorsey appena saputo della scomparsa di Naya Rivera è corso al parco nazionale per prendersi cura del figlio dell'attrice di Glee : ecco le foto. Il figlio di Naya Rivera ha riabbraccia to il padre Ryan Dorsey dopo la tragica scomparsa di ...

Tentata rapina al Vasto finisce nel sangue : padre e figlio in ospedale Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tentativo di rapina al Vasto finisce nel sangue. E' successo questa notte in Corso Meridionale a Napoli. padre e figlio minacciati da 4 sconosciuti a bordo di due scooter per un tablet. Al rifiuto ...

