Napoli-Milan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) La domenica della 32° giornata di Serie A 2019/2020 si chiude con il big match tra Napoli e Milan. I campani senza la pressione di doversi qualificare all’Europa League, già conquistata grazie al trionfo in Coppa Italia, stanno esprimendo un ottimo calcio. Lo stesso sta facendo il Milan reduce dai successi su Lazio e Juventus e desideroso di ripetersi al San Paolo. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di domenica 12 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Ibra a Napoli e Gattuso (ancora) al Milan: meglio non sia andata così
Poteva diventare una super star per pochi mesi, anche un modo per distrarre gli altri, attirando le attenzioni di tutti: Zlatan Ibrahimovic al Napoli è stata ipotesi calda e concreta se fosse rimasto Ancelotti.

Napoli Milan - macchine da gol: ecco i tridenti a confronto
Napoli Milan, macchine da gol: ecco i tridenti a confronto, Callejon è il re degli assist, Rebic ha segnato più di tutti. La velocità dei folletti contro la potenza degli attaccanti. Milan Napoli sarà anche questo.

Repubblica: I calciatori del Napoli vogliono battere il Milan per sdebitarsi con Gattuso
Una partita difficile, ma soprattutto piena di emozioni, quella che attende questa sera Rino Gattuso al San Paolo contro il Milan. La prima volta da ex del tecnico del Napoli, scrive Repubblica, metterà sicuramente una marcia in più.

