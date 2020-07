Matteo Salvini: “Invece di rinchiudere gli italiani, il governo pensi a chiudere i porti” (Di domenica 12 luglio 2020) “Pazzesco. Invece di rinchiudere gli italiani, il governo pensi a chiudere i porti“. Questa la polemica di Matteo Salvini che tramite il profilo ufficiale Twitter ha pubblicato una foto di una news dell’ultima ora di Adnkronos che parlava dei 70 migranti, di nazionalità pakistana, sbarcati ieri a Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. 28 di loro sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Leggi su sportface

