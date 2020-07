L’infermiera in bikini sotto la tuta trasparente ottiene un contratto da modella (Di domenica 12 luglio 2020) Era stata momentaneamente sospesa per aver indossato una tuta di protezione trasparente, ma ha riavuto il suo lavoro in un reparto Covid ed è anche riuscita a strappare un contratto da modella. La giovane infermiera russa Nadezhda Zhúkova, finita al centro delle polemiche quasi due mesi fa, ha avuto una grande rivincita. La foto di questa infermiera 23enne, diffusa da un quotidiano locale russo, aveva destato stupore e un po’ di scandalo in tutto il mondo. Nadezhda Zhúkova, all’epoca, si era giustificata spiegando di avere molto caldo, ma era stata temporeaneamente sospesa dall’ospedale di Tula, dove lavora. L’improvvisa popolarità e il fisico tonico e giovane le hanno però permesso di diventare testimonial di Zasport, l’azienda che produce ... Leggi su attualitavip.myblog

