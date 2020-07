Levante supera la sua più grande fobia, la foto su Instagram: «Io nemmeno morta ci riuscirei…» (Di domenica 12 luglio 2020) Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice italiana, si è concessa qualche giorno al mare. La 33enne di Caltagirone ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra poco prima di un tuffo dagli scogli. Scatto dinamico quello della giovane, che indossa un bikini molto minimal. Fisico longilineo, gambe sinuose e lato B delizioso non sono sfuggiti agli occhi dei follower che si sono dati da fare in grandi complimenti. Sembra una sirena sul serio, è bellissima. Tuttavia, ad aver aver catturato l’attenzione dei fan anche la didascalia che fa da corredo all’istantanea. Un messaggio intenso con il quale la cantante a cuore aperto ha confessato la sua grande paura. Una fobia piuttosto comune, che ha a che fare col mare aperto. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

sportli26181512 : Il Siviglia di Monchi vince in rimonta: un super Banega stende l'Atheltic: Gli andalusi ribaltano il vantaggio dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante supera

Tuttosport

Levante in bikini su Instagram. Il tuffo dagli scogli è stato imprigionato in uno scatto che in poco tempo ha ricevuto quasi 90mila mi piace. A far da corredo all’immagine che mostra la cantautrice, c ...Le telco hanno “volontà e capacità di investire sulle reti, ma è molto importante che tutto l’ecosistema, e in particolare le istituzioni nazionali e gli enti locali, creino le condizioni favorevoli p ...