Lazio sparita e il posto in Champions non è più sicuro (Di domenica 12 luglio 2020) Svuotata. Spompata. Sfortunata. Avvilita. Ecco la Lazio post-pandemia che ora deve guardarsi le spalle dopo la terza sconfitta consecutiva. Un disastro annunciato dagli scricchiolii contro la Fiorentina, poi la speranza nella gara contro il Torino dove si erano visti timidi segnali di risveglio prima del tracollo: Milan, Lecce e ieri il Sassuolo hanno passeggiato sulle rovine di una squadra che non c'è più. Tutto quello che riusciva fino al 29 febbraio, ora diventa una montagna da scalare. E così, Immobile sbaglia i gol di piatto dal dischetto del rigore, Luis Alberto fallisce appoggi elementari, Milinkovic perde i duelli aerei, Acerbi arranca con qualsiasi avversario, Caicedo è troppo lento per graffiare. Sembra che l'assenza del pubblico abbia tolto ai giocatori la spinta emotiva che era stata decisiva. Certo, all'Olimpico si è ... Leggi su iltempo

