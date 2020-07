L'attacco ai romani sul blog di Grillo è particolarmente pesante (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Beppe Grillo ha postato sui social un "sonetto" in difesa di Virginia Raggi dal titolo 'Virgi, Roma nun te merita' (Virginia, Roma non ti merita). Nel testo, in dialetto romanesco, scritto da Franco Ferrari, si invita la sindaca e "tutti gli onesti" a "prendere la valigia e abbandonare questa città bella e zoccola". "Virginia prendi una valigia - è l'aspra provocazione - tuo figlio e tuo marito che ce ne andiamo da questa gente di fogna". Il sonetto è un duro 'j'accuse' ai romani che se la prendono con "questa povera 'Crista'". Un attacco anche a ex sindaci della capitale e ad alcuni imprenditori. "Ma voi godete a sputare in faccia a una sindaca pulita e testarda, una che le cose le fa". Leggi su agi

