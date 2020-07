Lascia il match al 45' per andare... in quarantena (Di domenica 12 luglio 2020) È successo al secondo portiere del Belenenses André Moreira in occasione della sfida contro il Moreirense Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Lascia il match al 45' per andare... in quarantena - sportface2016 : #ParmaBologna Mattia #Bani lascia anzitempo il match: decisivo un contrasto con Kucka, entra Mbaye - Game_Set_Match_ : @meteorologo777 E il problema è che tutto lascia pensare che i negativizzati siano conteggiati tra i 'dimessi/guari… - Teogooner : @rearturo16 Per carità, non li sto discutendo. Però (e voi ne sapete qualcosa all'epoca dei 3 poi 4 stranieri in ca… - DirettaJ : ??Forwards Challenge?? ?? Dybala ?? Muriel ?? Chi segnerà per primo nel match #JuveAtalanta ? Lascia un commento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia match Lascia il match al 45' per andare... in quarantena Ticinonline Lascia il match al 45' per andare... in quarantena

Stando alla Lega portoghese di calcio, André Moreira - estremo difensore del Belenense, che milita nel massimo campionato lusitano - è stato obbligato a lasciare il match al 45' in occasione della ...

Match Point, trama e trailer del film in onda domenica 12 luglio su Iris

Match Point, il film in onda domenica 12 luglio alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer del film. Domenica 12 luglio 2020, su Iris andrà in onda il film “Match Point” parte del ciclo “Visioni d’autore” in ...

Stando alla Lega portoghese di calcio, André Moreira - estremo difensore del Belenense, che milita nel massimo campionato lusitano - è stato obbligato a lasciare il match al 45' in occasione della ...Match Point, il film in onda domenica 12 luglio alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer del film. Domenica 12 luglio 2020, su Iris andrà in onda il film “Match Point” parte del ciclo “Visioni d’autore” in ...