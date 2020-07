Ingiurie a Immobile, il bomber: “Lasciate in pace la mia famiglia” (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Dopo la terza sconfitta di fila per la Lazio, ai danni del Sassuolo, numerosi haters si sono scagliati contro il bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile. Non si è fatta, però, attendere la replica dell’attaccante della Lazio. “Probabilmente – spiega Immobile su Instagram – c’è qualcuno che dimentica facilmente. Vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia, se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente ma la mia famiglia non c’entra niente, grazie“. Così il bomber autore, fino alla pausa per Covid, di una stagione da incorniciare. L’attaccante della Lazio è difatti ancora in corsa per la prestigiosa scarpa d’Oro e resta il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ingiurie Immobile Ingiurie a Immobile, il bomber: “Lasciate in pace la mia famiglia” anteprima24.it