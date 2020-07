Crotone-Pordenone (lunedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 12 luglio 2020) Trentaquattresimo turno di Serie B e il Crotone prova a scrollarsi di dosso un’altra rivale nella lotta alla promozione ricevendo quest’oggi il Pordenone tra le mura amiche. La squadra di Stroppa ha sorpreso tutti andando a Cittadella e vincendo in maniera autorevole sul campo di una delle squadre più in forma del torneo. Un 3 a 1 netto che ha visto la firma … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Crotone-Pordenone (lunedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici - SoikeoI : #soikeonhacai - #soikeohomnay - #soikeo Kèo Crotone vs Pordenone - 14/07/2020 - H?ng 2 Italia -… - lacittanews : Con la sconfitta rimediata al Castellani il Frosinone molto probabilmente dice addio al sogno promozione diretta se… - Dalla_SerieA : Il Crotone vola, lo segue il Pordenone - - TUTTOB1 : Serie B, gli arbitri della 34a giornata: Abbattista per il big match Crotone-Pordenone -