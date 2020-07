Carrarese-Juventus U23 in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Carrarese-Juventus U23 sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020. Tutto pronto allo stadio dei Marmi per lo scontro tra i gialloblu e la squadra B della Juventus che sta stupendo in questa post season dopo aver conquistato la Coppa Italia Serie C. Per il passaggio del turno in semifinale, però, i padroni di casa potranno giocare anche per il pareggio al termine dei 90′ Calcio d’inizio alle ore 20.30 di lunedì 13 luglio, diretta tv non prevista, streaming sulla piattaforma Eleven Sports. Leggi su sportface

