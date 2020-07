Cane violento attacca, bambino di 6 anni salva la vita alla madre (Di domenica 12 luglio 2020) Cane violento attacca, bambino di 6 anni salva la vita alla madre correndo “veloce come il vento” a chiedere aiuto ai commercianti della zona. Un bambino di sei anni ha salvato la vita di sua madre dando l’allarme quando lei è stata attaccata da un enorme Cane. Matvey ha pedalato “veloce come il vento” per … L'articolo Cane violento attacca, bambino di 6 anni salva la vita alla madre è apparso prima sul ... Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Cane violento Cane violento attacca, bambino di 6 anni salva la vita alla madre ViaggiNews.com Pisa, movida violenta: colpito di notte con una bottigliata al volto

Pisa, 11 luglio 2020 - Colpito da una bottigliata al volto per una lite per futili motivi. Un 23enne è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato in piazza delle Vettovaglie a Pisa. In un weeken ...

Parma, bambino 2 anni azzannato da cane/ Ferito gravemente al volto mentre giocavano

Bambino di 2 anni azzannato da cane di famiglia a Parma: ferito gravemente al volto mentre giocavano. Indagini in corso per ricostruire cos’è successo Un bambino di due anni è stato azzannato dal cane ...

