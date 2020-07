Cagliari, Zenga: “Abbiamo cercato di vincerla, questo è il nostro spirito” (Di domenica 12 luglio 2020) L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Lecce, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Zengacaption id="attachment 979531" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Il Lecce ha avuto più occasioni evidenti, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. Siamo stati poco lucidi nel mettere la palla in porta. Abbiamo affrontato una squadra che ha messo in difficoltà molto. questo 0-0 poteva essere tranquillamente un 2-2. Nandez? Ho tanti giocatori di personalità in campo. Abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo rischiato ma questo è il nostro spirito. Ci ... Leggi su itasportpress

Cagliari Lecce 0-0 LIVE : Zenga perde Nainggolan Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ...

Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Sardegna Arena, e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ... Vigilia Cagliari-Lecce - Zenga : 'Una squadra che dà filo da torcere a tutti' LECCE - Lecce alla Sardegna Arena per giocarsi la stagione. E Cagliari che però non vuole mollare la presa. Primo per una, remota, possibilità europea. Secondo per ottenere un bel piazzamento finale ...

LECCE - Lecce alla Sardegna Arena per giocarsi la stagione. E Cagliari che però non vuole mollare la presa. Primo per una, remota, possibilità europea. Secondo per ottenere un bel piazzamento finale ... Cagliari Lecce - i convocati di Zenga : rientra Ceppitelli - out Pellegrini Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Lecce con fischio d’inizio alle 19:30 Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di domani sera contro ...

Marcamat0 : #Cagliari, #Zenga: “Oggi sarebbe potuta finire 2-2. In carriera ho fatto un errore…” - ItaSportPress : Cagliari, Zenga: 'Abbiamo cercato di vincerla, questo è il nostro spirito' - - Marcamat0 : #CagliariLecce, l’errore di #Babacar pesa come un macigno: #Zenga trema per #Nainggolan - Etzi2891 : Quarto cambio effettuato da Mister #Zenga: OUT @Joaopedrogalvao IN @GastonPereiro. #CagliariLecce #Cagliari… - Etzi2891 : Doppio cambio effettuato da Mister #Zenga: OUT #Ionita e #Mattiello IN #Birsa e @PaoloFarag. #CagliariLecce… -