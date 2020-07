Beatrice Ion, atleta della nazionale di basket in carrozzina, aggredita con il padre: «Tornate a casa vostra» (Di domenica 12 luglio 2020) «Tornate a casa vostra» è una frase che sentiamo spesso dire da una determinata fazione politica nei riguardi delle persone che arrivano in Italia sui barconi ma non solo. Questa frase se la sono dovuta sentir dire anche Beatrice Ion e suo padre nell’ambito di una vera e propria aggressione a sfondo razziale che hanno raccontato su Facebook. Roma, marina di Tor San Lorenzo: la 22enne originaria della Romania ma cittadina italiana e giocatrice nell’Amicacci Giulianova e suo padre sarebbero stati aggrediti davanti ai cancelli di casa loro. LEGGI ANCHE >>> Daisy Osakue sul problema del razzismo in Italia: «Non mi inginocchio, è un gesto americano» Il post Facebook ... Leggi su giornalettismo

