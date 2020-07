Banfi: “L’unico allenatore nel pallone era Mazzone, oggi hanno troppo aplomb” (Di domenica 12 luglio 2020) Lino Banfi, in occasione del suo compleanno a rilasciato un’intervista a Libero in cui ha parlato un po’ della sua carriera passata e anche di un cult come “L’allenatore nel pallone” di cui Urs Althaus, alias Aristoteles, vorrebbe fare un sequel «Potrebbe essere un’idea. Intanto sto già scrivendo, insieme a Marco Ercole, giornalista sportivo, un libro ispirato a quel film e chiamato Siamo tutti allenatori nel pallone». Quale allenatore le ricorda di più Oronzo Canà? «L’unico era Mazzone, oggi gli allenatori hanno troppo aplomb». Da pugliese a pugliese dà anche un consiglio a Conte? «Suggerirei anche a lui del sugo alla ... Leggi su ilnapolista

