Australia, 17enne morto dopo attacco di uno squalo (Di domenica 12 luglio 2020) Wooli Beach, Australia: ragazzo di diciassette anni morto dopo essere stato attaccato da uno squalo. Inutili i tentativi dei soccorritori. Tragedia in Australia, dove un ragazzo di diciassette anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo. Inutili per il giovane i tentativi dei soccorritori, che hanno provato a rianimarlo. Il ragazzo è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate in seguito all’attacco da parte dell’animale. Wooli Beach, ragazzo di 17 anni attaccato da uno squalo La tragedia si è consumata di fronte alla spiaggia di Wooli, lungo la costa orientale dell’Australia. Il ragazzo di 17 anni stava facendo surf ... Leggi su newsmondo

