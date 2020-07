Appalti truccati, il finto dossier contro Azzurra Cancelleri e il MoVimento 5 Stelle (Di domenica 12 luglio 2020) “Te li do io i nomi e i cognomi, ora te li scrivo così domani te li mando, tu mi fai un controllo capillare”. Stavano preparando un dossier per screditare la nostra portavoce nazionale Azzurra Cancelleri e suo marito Santino Lo Porto. Un progetto criminale per calunniarli. Volevano fermarli, in qualsiasi modo. Evidentemente il loro impegno politico sul territorio dava fastidio a qualcuno abituato ad arricchirsi da decenni con il malaffare. Ciò che emerge dall’ordinanza del Gip di Caltanissetta, che ha portato alle misure cautelari nei confronti di 16 persone fra le quali il sindaco ed il vice sindaco di Santa Caterina Villarmosa, è di una gravità assoluta. Lo scopo del primo cittadino Antonio Fiaccato, arrestato dopo la denuncia di Cancelleri per la gestione ... Leggi su ilblogdellestelle

