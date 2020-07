Andrea Damante, prove di paternità per lui? I fan apprezzano (Di domenica 12 luglio 2020) Questo articolo Andrea Damante, prove di paternità per lui? I fan apprezzano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Andrea Damante nell’ultimo periodo è sempre più sotto la luce dei riflettori. E il suo ultimo gesto è stato molto apprezzato dai suoi fan. Anche a causa del suo ritorno con Giulia De Lellis, in questo giorni Andrea Damante si è ripreso prepotentemente la scena. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ si sta continuando a … Leggi su youmovies

Andrea Damante - prove da papà con la piccola Matilde : 'Mi ci vedo' Giulia De Lellis e Andrea Damante verso le nozze? 'Lui le ha chiesto la mano' 3 giugno 2020 I Damellis accolgono Tommaso in famiglia: ecco il cucciolo che ha già un profilo social, e migliaia di ...

Giulia De Lellis e verso le nozze? 'Lui le ha chiesto la mano' 3 giugno 2020 I Damellis accolgono Tommaso in famiglia: ecco il cucciolo che ha già un profilo social, e migliaia di ... Andrea Damante fa ballare con “Think about” Con Andrea Damante si continua a ballare sulle note di “Think About – JOWEL COLE REMIX”, che ha coinvolto il giovanissimo e brillante producer Un anno fa i dancefloor italiani vibravano a ritmo di “Think ...

Con si continua a sulle note di “Think About – JOWEL COLE REMIX”, che ha coinvolto il giovanissimo e brillante producer Un anno fa i dancefloor italiani vibravano a ritmo di “Think ... Andrea Damante dopo la polemica sulle discoteche : l’invito ai fan Andrea Damante ha parlato dopo la polemica sulle sue serate in discoteca. L’ex tronista di Uomini e Donne nella vita fa il deejay, infatti. Lo faceva prima di avventurarsi nel trono di Maria De Filippi e ha continuato a farlo anche dopo. Si ...

HuffPostItalia : Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude - Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - BenAbbracciami : Ieri ho visto Andrea Damante in discoteca, per la terza volta. Spacca sempre ?? - LaviniaVentanni : Oggi e sempre Sono convinta che GIULIA DE LELLIS AMA E HA SEMPRE AMATO ANDREA DAMANTE E ANDREA DAMANTE AMA E HA… - DesireeTommaso : @Gabriel71395002 Ma che c'entra damante o giulia con il rapporto che aveva matilde con l'altro zio? era palese che… -