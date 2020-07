Al matrimonio decine di invitati con il covid, muoiono i genitori di entrambi gli sposi (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, nozze da incubo: maxi focolaio con 111 positivi, lo sposo muore il giorno dopo 1 luglio 2020 Un matrimonio trasformato in tragedia. A pochi giorni dalle nozze, i genitori di entrambi gli ... Leggi su today

Un matrimonio trasformatosi in tragedia, in Iran: i genitori di entrambi gli sposi sono morti a causa del coronavirus, contagiati dagli ospiti presenti alla festa. Il presidente iraniano Hassan Rouhan ...Un matrimonio trasformato in una vera e propria tragedia. La causa è stata il Coronavirus, con i genitori di entrambi gli sposi che sono morti nei giorni successivi alla festa celebrata a Urmia, nell’ ...