Zangrillo duro contro con i virologi “vip” del coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) Il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo apre un altro fronte di polemica con i suoi colleghi virologi. Questa volta li chiama “topi di laboratorio” non accettando di essere smentito riguardo alle sue dichiarazioni che hanno suscitato molto clamore nella comunità scientifica, sul fatto che il coronavirus “clinicamente non esiste più”. La polemica “Qui ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi. E questi sono veramente pericolosi – dice in un intervento alla trasmissione In Onda – avendo vissuto la malattia nella sua versione più aspra e più violenta, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo la fortuna di avere il contatto con la provetta si permetteva di confutare quello che noi dicevamo.” La risposta Il ... Leggi su quifinanza

Covid-19 - il duro attacco di Zangrillo ai virologi : “Siete topi di laboratorio” Covid-19, il duro attacco di Zangrillo ai virologi: “Siete topi di laboratorio”. Il professore ha sparato a zero su una categoria a suo dire pericolosa Il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San ...

zazoomnews : Covid-19 il duro attacco di Zangrillo ai virologi: “Siete topi di laboratorio” - #Covid-19 #attacco #Zangrillo - giuslillo : Su #La7 sta andando in onda una garbata discussione sul #coronavirus tra due medici prestigiosi,il duro Zangrillo e… - giovanniproto67 : RT @riktroiani: Prof. #Ippolito (Spallanzani) duro contro #Zangrillo: 'Imbecille chi dice che il virus è morto. Il virus è più vivo che mai… - riktroiani : Prof. #Ippolito (Spallanzani) duro contro #Zangrillo: 'Imbecille chi dice che il virus è morto. Il virus è più vivo… - AnnaMar19130070 : RT @La_manina__: #Zaia che alza la voce e fa il duro con chi si sottrae alla quarantena, in realtà è il solito maramaldo leghista. Infatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo duro Zangrillo duro contro con i virologi “vip” del coronavirus QuiFinanza Coronavirus "non sparisce con il sole": duro attacco di Ippolito

Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha parlato delle ultime teorie che circolano sul coronavirus e si è scagliato duramente contro chi ha ipotizzato che il ...

Mafia a Pachino, il boss Giuliano al 41 bis, “non ci sono elementi per il carcere duro” dice la difesa

10:34Piantagione di cannabis e furto di luce, arrestato un 41enne di Partinico 10:34Grisì, scoperta piantagione di cannabis tra gli ulivi: un arresto 10:3417enne fa il bagno con un’amica e annega 10:3 ...

Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha parlato delle ultime teorie che circolano sul coronavirus e si è scagliato duramente contro chi ha ipotizzato che il ...10:34Piantagione di cannabis e furto di luce, arrestato un 41enne di Partinico 10:34Grisì, scoperta piantagione di cannabis tra gli ulivi: un arresto 10:3417enne fa il bagno con un’amica e annega 10:3 ...