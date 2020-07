Vite al limite… e poi su Real Time: stasera la storia di Dottie Perkins (Di sabato 11 luglio 2020) Il giorno 27 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Dottie Perkins. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo da bambina anche per reagire al pessimo rapporto con la madre. Una volta sposata ha avuto un figlio cui però verrà diagnosticata una paralisi cerebrale. Dottie soprattutto nella fase iniziale rifiuta la dieta del Dottor Now ma presto dovrà ricredersi. Vite al limite – Dottie Perkins Dottie, la protagonista, ha 34 anni, vive a Oxford nello stato del Massachusetts, e ... Leggi su ascoltitv

