Violenta ondata di maltempo in Trentino Alto Adige: paura per una grossa frana a San Vigilio di Marebbe [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Dalla notte scorsa, ma con maggiore esasperazione dalle ore mattutine odierne, una Violenta ondata di maltempo a suon di temporali violenti e nubifragi, si è abbattuta sulle aree alpine e prealpine, in particolare, in questa prima parte di giornata, sui settori centro-orientali dalla Lombardia verso il Trentino, l’Alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Grandine, raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti su svariate zone in particolare dell’Alto Adige determinando diversi danni alle colture e svariati disagi alla circolazione. Nelle zone colpite i vigili del fuoco hanno effettuato circa 100 interventi per allagamenti e smottamenti. A San Vigilio di Marebbe, in Val Badia, un grande smottamento ha ... Leggi su meteoweb.eu

smileanyway0 : @deborapaola74 Ma hai letto bene? Pare sia un'ondata di nuova polmonite ancora più violenta del covid19. Ma caaaazz… - lillidamicis : “Con l’approvazione alla Camera del Dl Rilancio appena avvenuta a Montecitorio, è stato accolto un mio ordine del g… - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, Sileri: 'Basta terrore, non cisarà seconda ondata violenta. No ai messaggi di paura, bisogna r… - Conrad_MI : @GervasioHya @Corriere Quindi dovrebbero stare zitti dire che e tutto finito e far arrivare una seconda ondata violenta? Fammi capire. - piazzasalento : Violenta ondata di maltempo con pioggia e grandine: molte le strade di Casarano allagate ?? -

Quarta notte di violente proteste a Belgrado, contro le misure restrittive del presidente serbo prese per arginare l'emergenza coronavirus. I manifestanti hanno lanciato sassi, bottiglie e razzi contr ...

Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: GIAPPONE, almeno 50 MORTI per GRAVI INONDAZIONI. Ecco le disastrose IMMAGINI

Tra Domenica 5 e Martedì 7 luglio, una violenta ondata di maltempo ha colpito la parte meridionale del Giappone. Purtroppo ci sono state anche 50 vittime.

