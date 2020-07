Udinese Sampdoria, i convocati bianconeri: ci sono Lasagna e Okaka (Di sabato 11 luglio 2020) L’Udinese ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro la Sampdoria con fischio d’inizio alle 19:30 Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.Difensori: Samir, Ekong, Nuytinck, ter Avest, Stryger Larsen, Becao, Mazzolo, Zeegelaar; De Maio.Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo.Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodorczyk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Udinese - Gotti : "Sampdoria? La prima di sette opportunità-salvezza" Udinese - "Archiviare il discorso salvezza? Abbiamo sette partite, mi piace pensare che siano sette opportunità. Questa è la prima che arriva delle sette ". Il tecnico dell' Udinese , Luca Gotti , ...

- "Archiviare il discorso salvezza? Abbiamo partite, mi piace pensare che siano opportunità. Questa è la che arriva delle ". Il tecnico dell' , Luca , ... Udinese-Sampdoria (12 luglio 19 : 30) : formazioni - quote - pronostici La Sampdoria ha cinque punti di vantaggio sul Genoa, quattro sul Lecce e Ranieri è il primo a sapere che la strada verso la salvezza è in discesa ma non ancora completata. Anche per questo i blucerchiati sul campo dell’Atalanta ...

La Sampdoria ha cinque punti di vantaggio sul Genoa, quattro sul Lecce e Ranieri è il primo a sapere che la strada verso la salvezza è in discesa ma non ancora completata. Anche per questo i blucerchiati sul campo dell’Atalanta ... Probabili formazioni Udinese Sampdoria : Quagliarella titolare - torna Sema Probabili formazioni Udinese Sampdoria: ancora panchina per Fabio Quagliarella, Gotti conferma Lasagna-Okaka Scontro salvezza tra due squadre in un buon momento di forma. I friulani sono tredicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, ...

