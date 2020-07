Tuttosport: Ibra aveva l’accordo con il Napoli, poi fu esonerato Ancelotti (Di sabato 11 luglio 2020) Prima di firmare con il Milan, Ibraimovic aveva raggiunto l’accordo per indossare la maglia del Napoli. Mancava solo l’annuncio, era tutto fatto, scrive Tuttosport. Ma poi ci fu l’esonero dell’allenatore, Carlo Ancelotti, e tutto naufragò. Così lo svedese approdò in casa rossonera. A Gattuso non serviva un attaccante, ma due centrocampisti e le scelte fatte sono state altre. Scrive il quotidiano sportivo: “Se Ancelotti fosse rimasto sulla panchina, il Napoli l’avrebbe preso a gennaio: con Raiola era già tutto fatto, si attendeva solo la riapertura del mercato per l’annuncio. Addio Carlo, bye bye Ibra che poi fu annunciato al Milan. A Gattuso servivano due centrocampisti centrali ... Leggi su ilnapolista

