Sesso crudo, suicidi, mutilazioni: 20 minorenni si scambiavano immagini hard dal dark web in chat (Di sabato 11 luglio 2020) Foto, filmati, immagini hard dal dark web, diffusi via chat: denunciati 20 minorenni. Nuove leve fagocitate dal desiderio di delinquere. I social declinati all’orrore, ma sempre con l’inferno del dark web come scena del crimine. Così, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d’indagine, che si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di 20 minorenni. Tutti in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. immagini hard dal dark web diffusi via chat: denunciati 20 minorenni Al lavoro i poliziotti ... Leggi su secoloditalia

