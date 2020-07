Serie A Tim oggi 11 luglio su Sky, ma il futuro è a rischio (Di sabato 11 luglio 2020) Una nuova giornata della Serie A Tim oggi al via, in un calendario quanto mai serrato. È il frutto della pianificazione della Lega Calcio, che ha provato a porre rimedio alle criticità (sportive e finanziarie) innescata dalla pandemia degli scorsi mesi. E ha arricchito l'estate dei calciofili con giornate sempre piene di calcio, con partite spalmate su più fasce orarie. Una situazione che si protrarrà ancora per una manciata di settimane, con le prime luci del mese di agosto che concluderanno questa breve ma intensa cavalcata. E se la Serie A Tim oggi è pronta a mostrarsi in tutto il suo splendore su Sky, lo stesso non si può dire per il prossimo futuro. Neri nuvoloni si addensano infatti all'orizzonte, e potrebbero rappresentare il preludio a un epilogo non ... Leggi su optimagazine

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. All'Allianz Stadium di Tori ...

