Scarface, Luca Guadagnino: “Ecco perché ho scelto di fare il remake” (Di sabato 11 luglio 2020) Il regista Luca Guadagnino ha commentato la scelta di realizzare un remake di Scarface in una recente intervista: 'La mia versione sarà attuale'. Il regista Luca Guadagnino ha commentato in una recente intervista la scelta di realizzare un remake di Scarface. Il cineasta ha principalmente parlato con Variety del suo nuovo progetto televisivo, la miniserie We Are Who We Are di cui sono uscite foto e teaser (in onda su HBO e Sky a partire da settembre), ma ci sono state domande sui vari progetti che ha in cantiere ("Sono fissato con il lavoro", ha detto il regista), tra cui appunto il nuovo remake di una storia già raccontata due volte sullo schermo. Questo il commento di Guadagnino: "La gente sostiene che io ... Leggi su movieplayer

